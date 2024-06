1 Das Motorrad prallte seitlich gegen den BMW. Der Fahrer der Maschine verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Zu dem tödlichen Motorradunfall am Ortsrand von Gärtringen am Sonntagmittag gibt es neue Informationen. Die Polizei hat eine mögliche Ursache ermittelt.











Link kopiert



Zu dem tödlichen Motorradunfall am Sonntag bei Gärtringen gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Polizei berichtet, war der 48-jährige Motorradfahrer gegen 12.30 Uhr von Gärtringen kommend in Richtung Ehningen in einer Rechtskurve unterwegs, als ein 43-jähriger BMW-Fahrer von einem Feldweg aus nach links in Richtung Gärtringen auf die Kreisstraße abbiegen wollte. Vermutlich nahm ihm hohes Gras die Sicht. Der Autofahrer übersah das Motorrad und es kam zur Kollision.