Marília Mendonça (1995-2021) ist tot. Die brasilianische Sängerin starb mit nur 26 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Die Grammy-Gewinnerin war laut "CNN Brasil" auf dem Weg zu einem ihrer Konzerte, als das Flugzeug nahe Caratinga im Bundesstaat Minas Gerais abstürzte. Neben Mendonça sind vier weitere Personen ums Leben gekommen, darunter ihr Onkel, ihr Produzent sowie der Pilot und Co-Pilot. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Trauer in den sozialen Medien

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro (66) schrieb auf Twitter: "Das ganze Land ist schockiert von der Nachricht vom Tod der jungen Country-Sängerin Marília Mendonça, eine der größten Künstler ihrer Generation, die mit ihrer einzigartigen Stimme, Ausstrahlung und Musik die Zuneigung und Bewunderung von uns allen gewonnen hat." Der brasilianische Fußballer Neymar (29) twitterte: "Ich weigere mich das zu glauben, ich weigere mich einfach." Der brasilianische Musiker Péricles Faria (52) schrieb zu einem gemeinsamen Bild: "Wir erleben einen weiteren dieser Momente, in denen Worte nicht ausreichen, um zu erklären, was wir fühlen. Ich könnte hier Zeilen und Zeilen in einem langen Text schreiben, und trotzdem würden sie nicht annähernd erklären, wer Marília Mendonça war."

2019 gewann Mendonça mit "Todos os Cantos" den Latin Grammy für das beste Sertaneja-Album. Die Weiterentwicklung dieses brasilianischen Musikstils, ähnlich der Country-Musik in den USA, hat Mendonça entscheidend mitgeprägt, indem sie unter anderem über feministische Themen sang. Ihre erste EP veröffentlichte die Sängerin 2014 und begann damit ihre Musikkarriere. Auf Instagram folgten ihr rund 40 Millionen Abonnenten. Auf ihrem Account wurde die Nachricht über ihren Tod bestätigt.