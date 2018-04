Tödlicher Ehestreit im Ortenaukreis Mann soll Ehefrau umgebracht haben – Festnahme

Von red/dpa 24. April 2018 - 19:57 Uhr

Der Mann ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Polizei hat einen 48-jährigen Mann aus dem Ortenaukreis festgenommen. Er soll seine Ehefrau umgebracht haben.

Bad Peterstal-Griesbach - Nach einem tödlichen Ehestreit ist am Dienstag ein 48-Jähriger festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine zwei Jahre jüngere Ehefrau bei der Auseinandersetzung in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) umgebracht zu haben. Der mutmaßliche Täter hatte sich kurz vor 17.30 Uhr selbst an die Polizei gewandt und sich wenig später widerstandlos festnehmen lassen. Er werde vermutlich am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.