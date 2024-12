Tödlicher Dienst-Tag geht wieder los: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei: Zwei neue Filme im Januar

Nach zwei Jahren Pause meldet sich "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" mit neuen Geschichten zurück. RTL zeigt im Januar zwei 90-minütige Filme mit Erdogan Atalay und Pia Stutzenstein in den Hauptrollen. Ein schwerer Unfall am Set hatte die Dreharbeiten 2023 unterbrochen.

Nach rund zweijähriger Unterbrechung kehrt "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" mit neuen Geschichten auf die Bildschirme zurück. Wie der Privatsender RTL mitteilte, werden am 14. und 21. Januar 2025 zwei neue 90-minütige Filme ausgestrahlt. Die beliebten Polizeikommissare Semir Gerkhan (Erdogan Atalay, 58) und Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein, 35) stürzen sich darin erneut in gefährliche Ermittlungen auf Deutschlands Autobahnen.

Die lange Pause hatte einen ernsten Hintergrund: Bei Dreharbeiten im Herbst 2023 verletzte sich Hauptdarsteller Erdogan Atalay schwer an der Schulter und musste operiert werden. Die Produktion wurde daraufhin unterbrochen, da der Schauspieler vorerst nicht mehr vor die Kamera treten konnte. Im März 2024 gab Atalay bereits in einem Interview mit RTL Entwarnung. Die Dreharbeiten seien wieder in vollem Gange, seine Schulter verheilt.

Mit den neuen "Alarm für Cobra 11"-Folgen läutet RTL gleichzeitig den "Tödlichen Dienst-Tag" für das kommende Jahr ein. Der Sender setzt erneut jeden Dienstag zur Primetime auf spannende Kriminalfilme. Nach den beiden Autobahnpolizei-Filmen folgt zunächst eine kurze Pause wegen des Dschungelcamps. Ab Februar geht es dann weiter mit Formaten wie "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" mit Hendrik Duryn (57), "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi" mit Antoine Monot (49) oder "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" mit Veronica Ferres (59).

Fans können die neuen "Alarm für Cobra 11"-Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf dem Streamingdienst RTL+ sehen. Die Serie bzw. Reihe gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Action-Formaten und begeistert seine Fans mit einer Mischung aus spektakulären Stunts, spannenden Kriminalfällen sowie einer Prise Humor und Ironie.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" wird bereits seit 1995 produziert. Bislang liefen mehr als 380 Folgen, die ursprünglich nur 45 Minuten dauerten. Seit 2022 werden neue Folgen ausschließlich in Spielfilmlänge ausgestrahlt, womit sich die Action-Serie genau genommen in eine Action-Reihe transformiert hat.