Mord lautet die Anklage – beim Auftakt des Ludwigsburger Raser-Prozesses in Stuttgart wird deutlich: Die Erinnerung an den Tod der beiden Frauen löst starke Gefühle aus.
Es ist noch dunkel an diesem Freitagmorgen gegen 8 Uhr, aber vor dem Landgericht in Stuttgart wartet bereits eine Traube von Angehörigen und Freunden der getöteten Merve (23) und Selin (22) auf den Einlass. Den von Tränen gezeichneten Gesichtern ist anzusehen, wie stark der Verlust der beiden jungen Frauen durch die Raserei vom 20. März wiegt.