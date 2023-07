1 Die beiden Gebäude sind nach den Bränden unbewohnbar. Wie viele Menschen obdachlos wurden, ist unklar. Foto: Rudel

Nach dem Brand zweier Wohnhäuser in Nürtingen erheben Bewohner schwere Vorwürfe gegen Behörden und Vermieter. Die Polizei forscht weiter nach den Ursachen.









Nürtingen - Auch vier Tage nach der Brandkatastrophe in Nürtingen dauern die Ermittlungen der Polizei zu den Ursachen an. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren zwei Bewohner in den Flammen eines Wohngebäudes in der Schafstraße gestorben. Am Nachmittag des Folgetages brach auch ein Feuer im Nebenhaus aus. Beide Gebäude sind unbewohnbar, bis zu 40 Menschen könnten obdachlos geworden sein. 31 frühere Bewohner hat die Stadt nach eigenen Angaben in Obdachlosenunterkünften vorübergehend untergebracht. Wie viele tatsächlich in den Gebäuden gewohnt haben, das muss die Polizei erst noch herausfinden. Pressesprecher Michael Schaal stellte die Öffentlichkeit am Freitag darauf ein, dass mit Ermittlungsergebnissen nicht so schnell zu rechnen sein wird.