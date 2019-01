1 Am vergangenen Donnerstag löschte die Feuerwehr den tödlichen Brand. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Es ist immer noch nicht klar, warum es vergangenen Donnerstag zu dem tödlichen Brand in der Ludwigsburger Bogenstraße kam. Die Todesursache des Ehepaars steht jetzt aber fest.

Ludwigsburg - Die Ursache des Brandes, bei dem in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in der Ludwigsburger Bogenstraße eine 66-jährige Frau und ihr 73 Jahre alter Mann ums Leben kamen, ist noch immer nicht geklärt. Das Feuer war im Wohnzimmer als Glimmbrand ausgebrochen und, weil Türen und Fenster fest verschlossen waren, erst am Morgen bemerkt worden. Kriminaltechniker der Polizei schlossen ihre Spurensuche am Montag ab, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Demnach werde ein technischer Defekt als Auslöser des Brandes ausgeschlossen, und ebenso, dass andere Personen beteiligt gewesen sind. Die tatsächliche Ursache bleibt somit weiterhin offen.

Die Todesursache steht nun fest

Eindeutig ist für Staatsanwaltschaft die Todesursache des Ehepaars: Es starb an einer Rauchvergiftung, wie eine Obduktion am Tag nach dem Unglück ergeben habe. Die Feuerwehr hatte die beiden Bewohner am Donnerstag wegen starken Rauches nur mit Hilfe einer Wärmebildkamera in der Wohnung entdeckt. Der Schaden an dem zweistöckigen Gebäude wird inzwischen auf 100 000 Euro geschätzt.