Tödlicher Brand in Kornwestheim Einsturzgefahr behindert Ermittlungen

Von red/dpa 27. April 2018 - 08:39 Uhr

Zwei Menschen verloren bei dem Brand in Kornwestheim ihr Leben. Die Ermittlungen zur Brandursache müssten nun warten, bis die Sicherheit der Beamten gewährleistet werden kann.





Kornwestheim - Die Brandruine in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg), in der zwei Tote gefunden wurden, kann nach Polizeiangaben derzeit noch nicht näher untersucht werden. Das Wohnhaus drohe einzustürzen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Ermittlungen zur Brandursache müssten warten, bis die Sicherheit der Beamten gewährleistet werden könne. Dafür gebe es noch keinen Zeitplan. Auch ein Nachbarhaus sei durch Löschwasser-Schäden aktuell unbewohnbar.

Nach dem Brand am Donnerstag waren eine 54 Jahre alte Frau und ein 79-jähriger Mann tot im Gebäude gefunden worden. Die Flammen hatten sich ersten Erkenntnissen zufolge über das hölzerne Treppenhaus bis zum Dach ausgebreitet. Von den fünf in dem Haus gemeldeten Bewohnern konnten sich zwei Frauen selbst ins Freie retten, ein weiterer Bewohner war nicht zu Hause.