1 Das Unglück ereignete sich am Bodensee. Foto: IMAGO / /F. Berger

Ein 61-Jähriger geht von seinem Grundstück aus in den See zum Schwimmen. Plötzlich geht er unter Wasser. Der Mann starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.









Ein Schwimmer ist am Dienstag nahe Meersburg bei einem Badeunfall im Bodensee untergegangen und später gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 61-Jährige von seinem Grundstück aus in den See zum Schwimmen gegangen.