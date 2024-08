Tödlicher Arbeitsunfall in Oberschwaben: 15-jähriger Azubi stirbt nach Sturz in Schacht auf Bauernhof

1 Die Polizei hat nach dem Unfall die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: /IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Ein Arbeitsunfall endet für einen Auszubildenden tragisch. Er war bei Arbeiten an einer Gülleleitung in einen Schacht gestürzt. Knapp zwei Wochen später ist er tot.











Ein 15 Jahre alter Auszubildender ist nach einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof in Oberschwaben am Wochenende in einer Klinik gestorben. Er war vor zwei Wochen bei Arbeiten an einer Gülleleitung auf dem Hof in Wallenreute bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) in einen Schacht gestürzt und verlor das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte.