Tödlicher Angriff: Trump ehrt getöteten Charlie Kirk mit US-Freiheitsmedaille

Der Aktivist Kirk war ein bekanntes Gesicht der amerikanischen Rechten und Unterstützer Trumps. Mehr als einen Monat nach seiner Tötung würdigt der US-Präsident ihn mit einer besonderen Auszeichnung.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat den erschossenem rechten Aktivisten Charlie Kirk mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Es sei ihm eine Ehre, die sogenannte Freiheitsmedaille posthum an Kirk zu verleihen, sagte der Republikaner bei einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses. Anstelle ihres getöteten Mannes, der an diesem Dienstag 32 Jahre alt geworden wäre, nahm Witwe Erika Kirk die Auszeichnung entgegen.