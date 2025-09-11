Tödlicher Angriff: Medien: Air Force Two soll Kirks Leiche überführen

1 Der Podcaster Kirk ist erschossen worden. Foto: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten haben Trump und zahlreiche Minister seiner Regierung ihre Trauer bekundet. Nun soll Kirk laut US-Medien eine besondere Würdigung zuteilwerden.











Orem - Der Leichnam des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk soll nach übereinstimmenden US-Medienberichten mit dem Flugzeug des US-Vizepräsidenten JD Vance aus dem Bundesstaat Utah nach Arizona überführt werden. Der Republikaner und seine Frau Usha Vance hätten vor, gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden von Kirk in der Air Force Two nach Phoenix zu fliegen, wo der Podcaster gelebt haben soll, berichteten der Sender CBS News und die Nachrichtenseite "Politico" unter Berufung auf Regierungsbeamte beziehungsweise eine mit der Angelegenheit vertraute Person.