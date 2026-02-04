Tödlicher Angriff: Kein Fahrschein, aber Faustschläge - Zugbegleiter stirbt

Eine Ticketkontrolle endet für den Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz tödlich. Die Trauer kommt nicht allein. Forderungen werden laut, denn Gewalt gegen Bahnangestellte gibt es oft.
Landstuhl/Berlin - Er hat nur seinen Job gemacht und ist dabei tödlich verletzt worden. Bei einer Ticketkontrolle im Regionalzug griff ein Fahrgast den Zugbegleiter an - und versetzte ihm so schwere Faustschläge gegen den Kopf, dass er lebensgefährlich verletzt wurde. Der Regionalexpress hatte kurz zuvor den Bahnhof Landstuhl im Kreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz verlassen. Keine zwei Tage nach der Tat starb der 36-Jährige, der in Ludwigshafen zu Hause war, im Krankenhaus in Homburg.