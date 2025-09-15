Tödlicher Angriff auf Rouven Laur: Angeklagter bereut „verrückte Tat“ und entschuldigt sich bei Opfern

Bundesweit sorgte der tödliche Messerangriff in Mannheim für Aufsehen. Nun äußerte sich der Angeklagte ein letztes Mal vor dem Urteil am Oberlandesgericht Stuttgart.
Der Angeklagte im Verfahren nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim hat sich kurz vor dem Urteil bei den Opfern der Tat entschuldigt. „Ich habe so viel Leid bereitet, das werde ich mir nicht verzeihen können“, sagte Sulaiman A. vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. „Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, was ich angerichtet habe.“ Der Tag, als die Mutter und die Schwester des getöteten Polizisten Rouven Laur vor Gericht gesprochen hätten, sei der schlimmste Tag in seinem Leben gewesen.