1 Dem 27-Jährigen wird Mord und versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Foto: dpa/Felix Kästle

Ein Mann soll auf zwei Schülerinnen eingestochen haben. An den Folgen starb eine 14-Jährige. Der Mordprozess im Fall des tödlichen Angriffs in Illerkirchberg geht weiter.









Der Prozess gegen einen 27-Jährigen im Fall des Messerangriffs auf zwei Schulmädchen in Illerkirchberg geht weiter. Der Angeklagte hat sich am Dienstag nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Der 27-Jährige wollte am zweiten Prozesstag zunächst auch keine Angabe zu seiner Person machen.