Impfpflicht in Baden-Württemberg Impfquote von 20 Prozent – Heim droht das Aus

Bleibt es bei der Impfpflicht in Baden-Württemberg, stürzt das Heim Waldblick in Radolfzell in Not. 20 Prozent des Personals ist geimpft. Die Betreiberin des Pflegeheims erklärt bei einem Rundgang die Situation.