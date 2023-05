16 Zwei Menschen kamen im Sindelfinger Mercedes-Werk ums Leben. Foto: dpa/Julian Rettig

Die Toten im Sindelfinger Mercedes-Werk sind Angestellte der Firma Rhenus Automotive. Management und Mitarbeiter des Unternehmens reagieren mit Bestürzung auf die tödlichen Schüsse.









Bei den Toten in einem Werk von Mercedes-Benz in Sindelfingen handelt es sich um Mitarbeiter der Firma Rhenus. Dies sagte eine Sprecherin des Logistikdienstleisters am Donnerstag. In den Vorfall seien drei festangestellte Rhenus-Mitarbeiter verwickelt gewesen.