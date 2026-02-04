1 US-Präsident Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/dpa/Evan Vucci

US-Präsident Donald Trump bestätigt, dass der Abzug von 700 Grenzschutzbeamten aus Minneapolis auf seine Initiative zurückgeht.











Nach dem Tod von zwei US-Bürgern in Minneapolis hat US-Präsident Donald Trump eine Kurskorrektur angedeutet. In einem Interview mit NBC News sagte Trump, er habe nach Gesprächen mit lokalen Verantwortlichen gelernt, dass in der angespannten Lage möglicherweise ein anderer Ton nötig sei: „Ich habe gelernt, dass wir vielleicht etwas sanfter vorgehen können“, sagte Trump. Die Entscheidung zum Abzug von 700 Grenzschutzbeamten aus Minneapolis gehe auf seine Aufforderung zurück.