Tödliche Schüsse in Göppinger Bar: Weinfestbesucher zeigen sich nicht verunsichert

Tödliche Schüsse in Göppinger Bar

1 Auf dem Weinfest in Göppingen ist am Tag nach der Bluttat in einer nahe gelegenen Bar nichts von Verunsicherung zu spüren. Foto: Michael Maier/StZN

Am Mittwochabend fallen tödliche Schüsse in einer Göppinger Bar. Tags darauf haben wir uns bei Besuchern des nahe gelegenen Weinfests umgehört.











Normale Stimmung am Donnerstagmittag auf dem Göppinger Weinfest unter dem riesigen Schirm, der sich über den Marktplatz spannt. Trotz ungemütlicher Temperaturen ist es hier und an den überdachten Ständen völlig trocken, ja fast schon gemütlich. Es gibt Rostbraten, andere Leckereien und Weinschorle ab 5 Euro. Etwa 80 Gäste haben schon um 12 Uhr den Weg in die Stadt gefunden, auf der Bühne spielt die Blasmusik.