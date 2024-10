Am Mittwochabend fallen in einer Göppinger Bar Schüsse. Ein Mann wird getötet, zwei weitere lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtet. Nun hat die Polizei weitere Details der Tat veröffentlicht und sucht nach Zeugen.

Nach den tödlichen Schüssen in einer Göppinger Bar am Mittwochabend hat die Polizei nun weitere Informationen zu der Tat veröffentlicht und sucht nach Zeugen, die Informationen zu dem noch flüchtigen Tatverdächtigen geben können.

Wie die Polizei berichtet, schoss der Täter kurz vor 22 Uhr in der Bar in der Gartenstraße auf drei Männer. Dabei wurde ein 29-Jähriger getötet, die beiden anderen Männer wurden durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt. Nach Informationen, die unserer Zeitung vorliegen, soll es sich bei den drei Opfern um Angehörige einer Familie mit Migrationshintergrund handeln. Die beiden Verletzten wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und noch in der Nacht operiert. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Kripo richtete Soko „Kurz“ ein

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Sie verlief allerdings ergebnislos. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Spezialisten der Kriminalpolizei Ulm und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg sicherten am Tatort Spuren und befragten Zeugen. Die Ermittlungen vor Ort dauern derzeit noch an, der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch ein Zusammenhang mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart in der Vergangenheit werde geprüft. Bei der Kriminalpolizei Ulm wurde zur Aufklärung der Tat die Sonderkommission „Kurz“ eingerichtet. Laut Polizei liegen keine Hinweise vor, dass sich die Bevölkerung in Gefahr befindet.

Die Bar, in der die tödlichen Schüsse fielen, befindet sich in der Göppinger Gartenstraße. Foto: Michael Maier/StZN

So lautet die Täterbeschreibung

Bisher ist Folgendes über den flüchtigen Täter bekannt:

18 bis 24 Jahre alt

1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank

schwarz gekleidet

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.