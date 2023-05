8 Der Täter wurde noch auf dem Schulhof festgenommen. Foto: AFP/OLIVER BUNIC

Serbien steht unter Schock: In Belgrad richtet ein Jugendlicher mit Schüssen ein Blutbad an. Der Polizei zufolge hat der Täter das Gemetzel an der Schule von langer Hand geplant.









Ein Teenager hat in seiner eigenen Schule in Belgrad am Mittwochmorgen ein Blutbad angerichtet. Der 2009 geborene Schüler ging in seine eigene Klasse und schoss mit einer Handfeuerwaffe auf Mitschüler und weiteres Personal. Dabei tötete er neun Menschen – acht Schüler sowie einen Wachmann. Das teilte Veselin Milic, der Direktor der Belgrader Polizei, auf einer Pressekonferenz in der serbischen Hauptstadt mit.