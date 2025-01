Tödliche Schüsse in Bad Friedrichshall: Fassungslosigkeit am Tag nach Gewalttat im Firmengebäude

1 Nach der Gewalttat mit zwei Toten am Dienstagabend ruht der Betrieb der Firma am Mittwoch. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Einen Tag nach der Tat in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall, bei der ein Mann zwei Arbeitskollegen mit Schüssen getötet und einen weiteren schwer verletzt haben soll, werden weitere Details zum mutmaßlichen Täter und den Opfern bekannt.











So etwas habe er noch nicht erlebt: Auch knapp einen Tag nach dem dramatischen Geschehen in der Firma in Bad Friedrichshall ist der langjährige Mitarbeiter völlig fassungslos. Am Dienstagabend hatte ein Mann dort mit Schüssen zwei Kollegen getötet und einen weiteren schwer verletzt. Am Mittwochmittag bei leichtem Nieselregen steht der Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, nun vor dem Gebäude der Firma, die sich auch auf die Konstruktion von Zahnrädern spezialisiert hat. Innen untersuchen Mitarbeiter der Spurensicherung den Tatort. Außen an den Scheiben der Eingangstüren steht der Hinweis: „Betrieb ist heute geschlossen.“