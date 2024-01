Tödliche Schüsse in Asperg: Schoss der Täter, weil er zugekokst war?

Tödliche Schüsse in Asperg

1 Der Tatort auf dem Schotterplatz in Asperg war zeitweilig eine Gedenkstätte zur Erinnerung an den Getöteten. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Musste der 18-jährige Lukas aus Asperg im April 2023 sterben, weil bei einem der Täter Drogen im Spiel waren? Was war der Grund des Streits? Der dritte Prozesstag am Landgericht Stuttgart liefert ein paar Antworten – und lässt viele Fragen offen.











Link kopiert



Warum? Diese Frage bleibt auch nach dem dritten Prozesstag zu den tödlichen Schüssen im April 2023 in Asperg offen. Ein Angeklagter und auch der heute 19-Jährige, der an dem Abend schwer verletzt wurde, kamen zu Wort. Beide konnten oder wollten nicht beantworten, was hinter der Tat steckt.