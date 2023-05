1 Der Tatort im Mercedes-Werk: Die Suche nach dem Motiv der tödlichen Schüsse geht weiter. Foto: dpa/Julian Rettig

Der mutmaßliche Todesschütze schweigt. Die Polizei gründet eine 17-köpfige Ermittlungsgruppe Halle, um das Tatmotiv und den Ablauf zu ergründen. Wegen eines Waffendelikts war der Mann bis dato nicht auffällig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der 53-jährige Tatverdächtige, der nach den tödlichen Schüssen am Donnerstagmorgen im Sindelfinger Mercedes-Werk in Untersuchungshaft sitzt, hatte die Waffe illegal in Besitz. Und er macht das, was jeder Strafverteidiger seinen Mandanten rät: Nichts sagen. Denn all das könnte später in einem Gerichtsverfahren gegen einen verwendet werden.