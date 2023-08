1 Blue Punisher heißt die Pille, die üble Folgen haben kann. Foto: dpa/Drugchecking Projekt Berlin

Mit Ecstasy versuchen sich schon Generationen von Partygängern, auf illegale Weise einen zusätzlichen Kick zu geben. Womöglich ist genau das aber zurzeit so gefährlich wie nie. Jedenfalls dann, wenn man an das falsche Präparat gelangt. Mehrere Jugendliche sollen in den vergangenen Monaten verstorben oder ins Krankenhaus eingeliefert worden sein, weil sie sich eine Pille namens „Blue Punisher“ eingeworfen hatten. Wie Steffen Grabenstein, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, nun mitteilt, sei die Droge auch schon im Raum Ludwigsburg aufgetaucht.