Tödliche Messer-Attacke in Offenburg Polizei nimmt nach Großfahndung Verdächtigen fest

Von red/AFP 16. August 2018 - 12:29 Uhr

In Offenburg ist es zu einer tödlichen Messer-Attacke gekommen. Foto: dpa

Nach der tödlichen Messer-Attacke in einer Arztpraxis hat die Polizei in Offenburg einen Verdächtigen festgenommen. Nun wird geprüft, ob es sich um den mutmaßlichen Täter handelt.

Offenburg - In einer Arztpraxis in Offenburg in Baden-Württemberg ist ein Mediziner erstochen worden. Eine Praxishelferin wurde bei dem Messerangriff am Donnerstagmorgen schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Nach einer sofort eingeleiteten Großfahndung nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Mehr zum Thema

Der Arzt erlag kurz nach dem Messerangriff seinen schweren Verletzungen. Zum Gesundheitszustand der schwer verletzten Mitarbeitern machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann, der den Arzt und die Praxishelferin attackiert haben soll. Auch eine Hubschrauberstaffel, die Hundestaffel und Kräfte der Bundespolizei waren dabei im Einsatz.

Gut eine Stunde nach der Tat wurde ein Verdächtiger in Offenburg festgenommen. Es werde jetzt geprüft, ob es sich um den mutmaßlichen Täter handle, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahndung sei aber beendet worden. Zu den möglichen Hintergründen der Tat konnte er zunächst keine Angaben machen.