Tödliche Krankheit: Land kämpft gegen die Schweinepest

Wildschweine sind Opfer der afrikanischen Schweinepest.

In Hessen ist die afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Viele Wild- und Hausschweine sind tot. Baden-Württemberg macht die Grenzen zu.











Während sich in Berlin die Spitzen der Parteien darum bemühen, der menschlichen Migration Einhalt zu gebieten, kämpft man in Baden-Württemberg gegen die tierische an. Wenn man den Worten von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) Glauben schenken kann, durchaus mit Erfolg. Mit Drohnen, Spürhunden und vielen Kilometern schnell errichteten Zäunen versuchen die Verantwortlichen, die Afrikanische Schweinepest (ASP) außerhalb der Landesgrenzen zu halten. Vor allem in Hessen, wo schon mehr als 100 Tiere gestorben sind.