Tödliche Gewalt in Stuttgart

1 Auf Spurensuche: Was steckt hinter dem tödlichen Streit in Feuerbach? Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Über die Hintergründe einer tödlichen Auseinandersetzung in Feuerbach gibt sich die Polizei noch zugeknöpft. Allerdings gibt es einen Verdächtigen.















Stuttgart - Nach dem Tod eines 22-Jährigen bei einer Auseinandersetzung unter jungen Männern am Sonntag im Zentrum von Feuerbach hat die Polizei nun mitgeteilt, dass sie einen der mutmaßlich Beteiligten festgenommen hat. Dabei handelt es sich um einen 21-Jährigen, der bei dem Streit offenbar selbst Verletzungen erlitt.

Laut Polizei hatten Passanten am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Rettungsdienste alarmiert, nachdem sie im Bereich des Wilhelm-Geiger-Platzes einen sichtbar schwer verletzten 22-Jährigen entdeckt hatten – offenbar mit Messerstichen traktiert. Der junge Mann kam zwar noch ins Krankenhaus, erlag dort aber seinen inneren Verletzungen.

Welche Rolle spielt der Festgenommene?

Bei der Fahndung im Stadtbezirk konnten die Beamten zumindest einen Verdächtigen aufspüren, der an dem Streit beteiligt gewesen sein dürfte. Der 21-Jährige wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht, damit dort seine Blessuren versorgt werden konnten. Anschließend wurde er ins Verhör genommen. Ob er der Tatverdächtige ist oder nur einer von vielen Beteiligten, darüber gab es am Montag keine Aussage von Polizei und Staatsanwaltschaft. Auch nicht darüber, ob eine Tatwaffe sichergestellt wurde.

Die Kriminalpolizei hat zur Unterstützung der Mordkommission inzwischen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 zu melden.