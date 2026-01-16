Tödliche Geheimnisse : Neue Staffel des Streaming-Hits ist da

Eine Leiche im Kinderzimmer, viele Verdächtige und jede Menge Geheimnisse: In der zweiten Staffel von "Tage, die es nicht gab" wird das Ermittlerduo erneut zum Star. Am 16. Januar starten die neuen Episoden in der ARD Mediathek.
Ein totes Mädchen im Kinderzimmer, vier Freundinnen und ihre Partner unter Verdacht, dazu ein faszinierendes Ermittlerduo, das mit ungewöhnlichen Methoden arbeitet: Die zweite Staffel der österreichisch-deutschen "Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse" verspricht ebenso viel Spannung wie der Vorgänger. Ab dem 16. Januar 2026 können Fans die acht neuen Folgen in der ARD Mediathek streamen, die lineare Ausstrahlung im Ersten beginnt am 4. Februar um 20:15 Uhr.