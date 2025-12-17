Tödliche Explosion: Mann stirbt bei Explosion auf Dreiseitenhof in Sachsen

Vater Andreas Laura Dahlmeier würde sagen: „Geh raus zum Klettern, Papa!“

Es ist das erste Weihnachtsfest ohne Laura Dahlmeier. In einem bewegenden Interview spricht der Vater der im Juli tödlich verunglückten Ex-Biathletin über den Verlust. Seine Tochter liege nun in den Bergen unter Steinen begraben - dort, "wo sie glücklich war und sich frei fühlte".