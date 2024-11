Tödliche Drinks: Gepanschter Alkohol: Weitere Touristin in Laos gestorben

1 Selbst gebrannter Alkohol ist oft mit Methanol versetzt. Der Stoff ist giftig und kann zum Tod führen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Vang Vieng in Laos gilt als Party-Ort. Ein Barbesuch mit gepanschten Cocktails hatte dramatische Folgen für mehrere Südostasien-Reisende. Die Zahl der Todesopfer steigt.











Melbourne/Vang Vieng - Nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol in Laos ist eine weitere australische Touristin gestorben. Die 19-Jährige sei am Morgen in einem Krankenhaus in Bangkok im Nachbarland Thailand ihren Vergiftungserscheinungen erlegen, berichteten australische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. "Mit gebrochenem Herzen und voller Traurigkeit müssen wir leider mitteilen, dass unser wunderschönes Mädchen Holly nun Frieden gefunden hat", schrieben die Angehörigen.