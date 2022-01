Waren Warnmelder in den Wohnungen?

Tödliche Brände in Stuttgart

1 Bei diesem Brand an der Böheimstraße konnte eine 86-jährige Frau nicht gerettet werden. Foto: Andreas Rosa/Fotoagentur-Stuttgart

In der vergangenen Woche starben in Stuttgart bei zwei Bränden Bewohnerinnen in ihren eigenen vier Wänden. Nun weiß man, ob Warnmelder installiert waren.















Stuttgart - Die vergangene Woche ist eine mit zwei Schicksalsschlägen gewesen, die auch die Stuttgarter Feuerwehrleute hart getroffen haben: Bei zwei Wohnungsbränden kamen Bewohnerinnen ums Leben. Die Polizei hat nach den Einsätzen Ermittlungen aufgenommen. Dabei versucht die Kripo zum einen, die Ursache der Feuer herauszufinden. Zum anderen schauen sie in solchen Fällen auch nach, ob die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder in den Wohnungen angebracht waren.

Das Ergebnis der Suche nach Rauchwarnmeldern liegt vor

Die Ursachen sind noch nicht ermittelt, die Frage nach den Rauchwarnmeldern ist aber inzwischen geklärt. „In beiden Wohnungen waren welche montiert“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Warum es den beiden Frauen im Seniorenalter dennoch nicht gelang, ihre Wohnung rechtzeitig zu verlassen, ist noch offen.

Die Opfer waren 77 und 86 Jahre alt

Bei einem Brand am Dienstagmorgen an der Böheimstraße im Stuttgarter Süden konnte sich der Gatte einer 86-jährigen Frau noch auf den Balkon retten. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen hinter ihm schon die Flammen aus dem Fenster. Die Wehrleute holten den Mann mit einer Drehleiter aus der gefährlichen Situation. Seine Frau starb bei dem Feuer. Am Mittwochabend brannte es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Rohr. Hier kommt eine 77-jährige Bewohnerin ums Leben.