Tödliche Brände: Drei US-Feuerwehrleute beim Löschen von Waldbränden getötet

1 Im Westen der USA kämpfen Feuerwehrleute gegen zahlreiche Brände an. Foto: Noah Berger/FR34727 AP/AP/dpa

Tausende Feuerwehrleute kämpfen im Westen der USA gegen Waldbrände an. Für drei Helfer im Grenzgebiet von Utah und Colorado wurden die Feuer jetzt zur tödlichen Falle.











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Salt Lake City/Denver - Drei Feuerwehrleute sind beim Löschen von Waldbränden im Westen der USA ums Leben gekommen. Zwei weitere Helfer seien bei dem Einsatz im Grenzgebiet der US-Bundesstaaten Utah und Colorado verletzt worden, teilte die Bundesbehörde für Waldbrandbekämpfung mit. Die Feuerwehrleute seien bei ihrem Einsatz in eine sogenannte "Burnover"-Lage geraten, hieß es. Bei diesen lebensgefährlichen Situationen werden Fluchtwege abgeschnitten und die Einsatzkräfte müssen in Behelfsunterkünften vor den Flammen Schutz suchen.