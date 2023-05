Tödliche Attacke in Stuttgart

1 Tatort Forststraße: Kerzen auf einem Fenstersims erinnern an das schreckliche Geschehen am Sonntag. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine 77-jährige Frau aus dem Stuttgarter Westen ist offenbar ohne jedes Motiv auf offener Straße niedergestochen worden. Der Tatverdächtige sitzt nun erst einmal in Untersuchungshaft.









Stuttgart - Man kann nicht sagen, dass der Mann gefährlich ausgesehen hätte. Gepflegte Erscheinung, dunkelgraues Jackett, weiße Kopfhörer. So steht er in einem Café im Stuttgarter Westen und bittet eine Angestellte darum, die Polizei anzurufen, weil er etwas Schlimmes angerichtet habe. Der 37-Jährige hat in der Forststraße, 700 Meter Fußweg entfernt, eine 77-jährige Frau niedergestochen und tödlich verletzt.