Tödliche Attacke in Mannheim: Lebenslange Haft für Mörder von Polizist Rouven Laur

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat den Angeklagten im Prozess um die tödliche Messerattacke in Mannheim verurteilt. Bei dem Angriff starb der Polizist Rouven Laur.
Der mutmaßliche Mörder des Mannheimer Polizisten Rouven Laur wurde am Dienstag zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die Richter des 5. Strafsenats des Stuttgarter Oberlandesgerichts stellten zudem die besonders schwere Schuld fest, die Sulaiman A. mit der Bluttat auf sich geladen hat. Damit verhindern sie, dass die Haftstrafe nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird, sondern dies erst zu einem späteren Zeitpunkt geschehen kann.