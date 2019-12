Duale Hochschule in Stuttgart-Mitte Rauch über dem Rotebühlplatz – immenser Schaden bei Werkstattbrand

Der Brand einer Werkstatt im Gebäude der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Rotebühlplatz hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen in Atem gehalten. Anwohner hatten das Feuer kurz vor 9 Uhr gemeldet.