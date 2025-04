Töchter von Sänger Steven Tyler: Halbschwestern Liv und Mia Tyler lernten sich auf Aerosmith-Gig kennen

Die Halbschwestern Liv (47) und Mia Tyler (46) haben darüber gesprochen, auf welch ungewöhnliche Weise sie sich kennengelernt haben. Demnach wussten sie bei ihrem ersten Treffen während eines Aerosmith-Konzertes nicht, dass sie in Person von Band-Frontmann Steven Tyler (77) denselben Vater haben.

Im Podcast "Sibling Revelry With Kate Hudson and Oliver Hudson" packten die beiden Frauen über ihre denkwürdige Begegnung aus. Sie wuchsen getrennt in New Hampshire und Maine auf und wussten nichts voneinander, bis sie acht bzw. neun Jahre alt waren. Damals nahmen ihre Mütter, Bebe Buell und Cyrinda Foxe, sie zum selben Aerosmith-Konzert mit.

Mia Tyler erinnerte sich: "Ich weiß noch, dass hinter der Bühne keine Kinder waren. Also haben wir an dem Abend richtig aufgedreht." Weiter schilderte sie: "Wir waren in diesem VIP-Bereich, außerhalb der Green Rooms, und haben einfach so unser Acht- und Neunjährige-Ding gemacht, und dann kam eine Fan-Dame auf uns zu und meinte: 'Oh mein Gott, ihr seid so süß. Seid ihr Schwestern?'" Liv Tyler bestätigte: "An dem Abend, von dem sie spricht, traten Guns N' Roses als Vorgruppe von Aerosmith auf. Wir waren zu dem Auftritt in Great Woods gefahren."

"Es war, als würde ich im Spiegel doppelt sehen"

Sie erinnere sich gut, wie sie bei dem Auftritt von Guns N' Roses "dieses Mädchen sah, das genauso aussah wie ich". Weiter erzählte sie: "Wir hatten buchstäblich das gleiche Outfit an. Wir hatten beide Dauerwellen, Spiralwellen, und pinkfarbenen Lippenstift. Wir trugen beide ein Aerosmith-Konzert-T-Shirt, schwarze Leggings und Reebok-Sneakers. Ich schaute hin und dachte: Warte, das bin ich. Es war echt komisch. Es war, als würde ich im Spiegel doppelt sehen."

Danach habe ihre Mutter ihr alles verraten: "Ich sah meine Mutter an, und sie fing einfach an zu weinen. Meine Mutter heulte, und ich fragte: 'Ist Steven mein Vater?', und sie platzte einfach heraus. Sie brachte mich zu einer Bank, und wir setzten uns in ein Freiluft-Amphitheater, und sie erzählte mir die ganze Geschichte auf die aufrichtigste und schönste Art und Weise."

Bis dahin hatte Liv Tyler geglaubt, die Tochter des Rockstars Todd Rundgren (76) zu sein. Mit ihm war ihre Mutter Bebe Buell nach der Liaison mit Steven Tyler zusammen. Rundgren hatte sogar Livs Geburtsurkunde unterschrieben. Für ihn sei es nicht einfach gewesen, dass Liv plötzlich eine Beziehung zu ihrem leiblichen Vater und ihrer Halbschwester aufbauen wollte. "Ich glaube, es ist immer noch sehr hart und schmerzhaft, und ich spreche nicht genug mit ihm. Ich liebe ihn."