Todesursache von Ozzy Osbourne: Daran starb die Metal-Ikone

Die Metal-Legende Ozzy Osbourne starb am 22. Juli.

Vor zwei Wochen ist Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren gestorben. Nun steht die Todesursache des Black-Sabbath-Frontmanns fest.











Zwei Wochen nach Ozzy Osbournes (1948-2025) Tod steht die Todesursache fest. Wie die "New York Times" und die Boulevardzeitung "The Sun" aus der Sterbeurkunde zitieren, starb er an einem Herzstillstand infolge eines "akuten Herzinfarkts". Als "gemeinsame Ursachen" werden eine koronare Herzkrankheit und seine Parkinson-Erkrankung genannt. Das Dokument reichte Osbournes Tochter Aimee (41) der "New York Times" zufolge bei einem Standesamt in London ein.