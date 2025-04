Todesursache von Michelle Trachtenberg steht fest: Daran starb der Buffy-Star

Die Todesursache von Schauspielerin Michelle Trachtenberg steht nun offiziell fest. Die New Yorker Gerichtsmedizin bestätigte am Mittwoch, dass die am 26. Februar verstorbene "Buffy"-Darstellerin an Komplikationen durch Diabetes mellitus starb. Der Tod der 39-Jährigen wurde folglich als natürlich eingestuft, wie unter anderem "Los Angeles Times" berichtet.

"Die geänderte Feststellung wurde nach Überprüfung der Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung getroffen", erklärte ein Sprecher der Gerichtsmedizin laut "People". "Toxikologische Untersuchungen können auch ohne Autopsie durchgeführt werden." Die Familie der Verstorbenen hatte aus religiösen Gründen einer Autopsie widersprochen.

Alarmruf führte zum traurigen Fund

Trachtenberg wurde Ende Februar leblos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden, nachdem Einsatzkräfte auf einen Notruf reagiert hatten. Laut der "Los Angeles Times" war es Trachtenbergs Mutter, die ihre Tochter tot in der Luxuswohnung entdeckte.

Bereits kurz nach ihrem Tod kursierten Berichte über gesundheitliche Probleme der Schauspielerin. Quellen teilten US-Medien mit, dass Trachtenberg kürzlich eine Lebertransplantation erhalten hatte und möglicherweise Komplikationen aufgetreten waren.

"Sie war wirklich, wirklich krank und sprach offen mit ihrem engsten Kreis darüber, wie sehr sie zu kämpfen hatte", sagte ein Insider. Die Schauspielerin sei "blass, ausgezehrt, sehr dünn und von gesundheitlichen Problemen" gezeichnet gewesen.

Die verstorbene Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rollen als Georgina Sparks in "Gossip Girl" und Dawn Summers in "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannt. Ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche begann mit Rollen in Nickelodeons "The Adventures of Pete & Pete" und der Soap-Serie "All My Children". Auch durch Filme wie "Harriet, die kleine Detektivin" und "Die Eisprinzessin" wurde sie einem breiten Publikum bekannt.

Stars trauern um Trachtenberg

Nach ihrem Tod trauerten viele ehemalige Kollegen öffentlich um die Schauspielerin. Ihre "Buffy"-Kollegin Sarah Michelle Gellar, die in der Serie ihre große Schwester spielte, erinnerte etwa mit einer Fotoreihe an die gemeinsame Zeit und zitierte eine berührende Stelle aus dem Staffelfinale der fünften Staffel: "Michelle, hör mir zu. Hör zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben", schrieb Gellar. "Das Schwerste auf dieser Welt ist, in ihr zu leben. Ich werde tapfer sein. Ich werde leben... für dich."