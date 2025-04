Todesumstände unbekannt: Boston Public-Star Nicky Katt mit 54 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Nicky Katt, in Deutschland vor allem bekannt aus der Serie "Boston Public" sowie dem Coming-of-Age-Film "Confusion - Sommer der Ausgeflippten", ist tot. Katt starb bereits am 8. April im Alter von 54 Jahren in Burbank, Kalifornien. Dies berichten übereinstimmend zahlreiche US-Medien, unter anderem "Variety", unter Berufung auf ein Statement seines Freundes und Anwalts John Sloss. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Katt erlangte besondere Bekanntheit durch seine Rolle des Harry Senate in der Erfolgsserie "Boston Public", wo er einen beliebten Geologielehrer verkörperte. Geboren in South Dakota, begann Katts Karriere bereits im Kindesalter mit kleineren TV-Rollen und Auftritten in berühmten Kinofilmen wie "Gremlins - Kleine Monster", "Sister Act" und "Meine teuflischen Nachbarn".

Seit einigen Jahren wurde es ruhig um Nicky Katt

Seinen Durchbruch feierte er jedoch als Schlägertyp Clint Bruno in Richard Linklaters Kultfilm "Confusion - Sommer der Ausgeflippten" (1993), wo er neben zahlreichen Stars wie Matthew McConaughey (55), Ben Affleck (52) und Milla Jovovich (49) zu sehen war. In seiner Karriere arbeitete immer wieder auch mit namhaften Regisseuren wie Steven Soderbergh (62), Christopher Nolan (54) oder Robert Rodriguez (56) zusammen.

Zu seinen bekanntesten Filmauftritten zählen auch Rollen in Hollywood-Blockbustern wie "Die Jury", "Batman & Robin", "Insomnia", "The Dark Knigth", "Sin City", "Death Proof" oder "School of Rock". In den letzten Jahren wurde es jedoch extrem ruhig um den Schauspieler, der 2011 in "Bad Sitter" mit Jonah Hill (41) seine letzte kleine Kinorolle innehatte. Auch in TV-Produktionen konnte Katt nicht mehr Fuß fassen. Seinen letzten Auftritt hatte er bereits im Jahr 2018 in der Comedyserie "Casuel".

Bislang haben sich weder Familie noch ehemalige Kollegen öffentlich zu seinem Tod geäußert.