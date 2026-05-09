Am 9. Mai jährt sich der Tod von Nadja Abd el Farrag zum ersten Mal. Sie starb im Alter von nur 60 Jahren an Organversagen. Zuletzt lebte Naddel zurückgezogen und hatte mit Schulden sowie gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Am 9. Mai jährt sich der Tod von Nadja Abd el Farrag (1965-2025) zum ersten Mal. Das einstige It-Girl der 90er-Jahre, das später auch im Reality-TV präsent war, hatte sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (72) war in ihren letzten Jahren gesundheitlich angeschlagen und hatte auch finanziell zu kämpfen.