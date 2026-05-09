Am 9. Mai jährt sich der Tod von Nadja Abd el Farrag zum ersten Mal. Sie starb im Alter von nur 60 Jahren an Organversagen. Zuletzt lebte Naddel zurückgezogen und hatte mit Schulden sowie gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Am 9. Mai jährt sich der Tod von Nadja Abd el Farrag (1965-2025) zum ersten Mal. Das einstige It-Girl der 90er-Jahre, das später auch im Reality-TV präsent war, hatte sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (72) war in ihren letzten Jahren gesundheitlich angeschlagen und hatte auch finanziell zu kämpfen.

Am 9. Mai 2025 starb Naddel in einer Hamburger Klinik an multiplem Organversagen infolge einer langjährigen Leberzirrhose. Sie wurde 60 Jahre alt.

Bekannt wurde Nadja Abd el Farrag vor allem an der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen. Von 1989 bis 1996 waren die beiden ein Paar, nach einer zwischenzeitlichen Trennung fanden sie erneut zusammen und führten ihre Beziehung von 1997 bis 2001 weiter. In dieser Zeit wurde sie unter ihrem Spitznamen Naddel zu einer festen Größe in der deutschen Boulevardpresse.

Naddel wollte ins Rampenlicht - immer wieder

Nach der Trennung von Dieter Bohlen versuchte Nadja Abd el Farrag, sich auch unabhängig von seiner Bekanntheit in der Unterhaltungsbranche zu etablieren. Trotz großer Medienpräsenz gelang ihr der dauerhafte Durchbruch jedoch nicht.

1999 übernahm Naddel von Bohlens Ex-Frau Verona Pooth (58) die Moderation der Erotiksendung "Peep!" bei RTLzwei. Doch schon ein Jahr später wurde die Sendung eingestellt.

In den 2000er-Jahren war Nadja Abd el Farrag dann in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen. 2004 zog sie ins Dschungelcamp bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", bei "Big Brother" war sie mehrfach. 2013 stieg sie zudem für das Sat.1-"Promiboxen" in den Ring. Auch bei VOX gehörte sie immer wieder zum Cast von "Das perfekte Promi-Dinner" und stand dort 2007, 2013 und 2015 am Herd.

Schulden, Alkoholsucht, Gesundheitsprobleme

Die Auftritte sollten ihr Einnahmen bringen. Doch Naddel kämpfte immer wieder mit Schulden. Gleich zweimal war sie in der Sendung "Raus aus den Schulden" bei Peter Zwegat (1950-2024) zu Gast.

In ihrer 2018 veröffentlichten Biografie sprach Nadja Abd el Farrag nicht nur über Geldsorgen, sondern thematisierte auch ihre Alkoholsucht und die damit verbundenen starken gesundheitlichen Probleme wie ihre Lebererkrankung und psychische Probleme.

Den letzten Anlauf für ein Comeback startete die Hamburgerin 2023, als sie sich mit Schlagersänger Andreas Ellermann zusammentat und als Schlagerstar durchstarten wollte. Der Millionär nahm mit ihr den früheren Hit "Fiesta Mexicana" von Rex Gildo (1936-1999) neu auf - der große Erfolg blieb - einmal mehr - aus.

Stars nehmen Abschied: "Arme kranke Seele"

Kurz vor ihrem Tod lebte Nadja Abd el Farrag zurückgezogen und gesundheitlich stark angeschlagen. Laut Medienberichten wohnte sie zeitweise bei ihrer Mutter, war finanziell von Freunden abhängig und lebte von einer kleinen Rente.

Nach ihrem Tod am 9. Mai 2025 nahmen deutsche Stars Abschied von der tragischen Boulevard-Heldin. Jenny Elvers beschrieb sie in ihren Abschiedsworten als "arme kranke Seele", Natascha Ochsenknecht sagte: "Dein Weg ist ab jetzt ein leichterer". Simone Ballack kommentierte: "Benutzt und emotional geprügelt". Und selbst ihr Ex-Partner Dieter Bohlen meldete sich zu Wort. "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja," schrieb der Pop-Titan.

Nadja Abd el Farrag wurde im Juni 2025 im engen Kreis auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg beigesetzt.