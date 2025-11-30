Für Model und Schauspielerin Meadow Walker ist ihr verstorbener Vater Paul unvergessen. Zu seinem 12. Todestag erinnerte sie jetzt wieder an den "Fast & Furious"-Star.
Am 30. November 2013 - und damit vor genau zwölf Jahren - starb "Fast & Furious"-Star Paul Walker (1973-2013) in den Flammen eines brennenden Porsche Carrera GT. Zum Todestag des Schauspielers erinnerte seine Tochter Meadow Walker (27), selbst Schauspielerin und Model, an den Verstorbenen. "Zwölf Jahre ohne dich... Ich liebe dich für immer", schrieb sie in einem bewegenden Instagram-Post.