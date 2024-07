Todesstrafe: Deutscher Häftling in Belarus: Berlin besorgt wegen Video

Deutscher Häftling in Belarus: Berlin besorgt wegen Video

1 Spekuliert wurde, dass Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko es auf einen Gefangenenaustausch abgesehen haben könnte. (Archivbild) Foto: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa

Ein Deutscher wurde in Belarus wegen angeblichen Terrorismus zum Tode verurteilt. Das Staatsfernsehen führt ihn vor - und will so wohl zum Verhandeln drängen. Für die Bundesregierung Grund zur Sorge.











Minsk/Berlin - Die Bundesregierung ist "sehr besorgt" wegen eines im belarussischen Fernsehen ausgestrahlten Videos eines zum Tode verurteilten Deutschen. "Es ist in Belarus leider wohl gängige Praxis, entsprechend Menschen auch in Videos oder im Fernsehen vorzuführen", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. "Und wir sind natürlich sehr besorgt, ob der Würde der betroffenen Personen, die durch solches Zurschaustellen massiv verletzt wird."