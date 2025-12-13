Todesfall: Trauer um KiKA-Skulptur-Schöpfer Thomas Lindner

Er galt als geschätzter Künstler und engagierter Netzwerker für Kunst und Kultur. Nun ist der Erschaffer von Skulpturen wie «Bernd das Brot» gestorben.

Erfurt - Seine Arbeiten zaubern nicht nur Kindern ein Lächeln auf die Lippen: Thomas Lindner, der Künstler hinter im Stadtgebiet Erfurts verteilten Skulpturen von Kinderfernsehfiguren wie der Tigerente, ist tot. Er starb am 7. Dezember nach schwerer Krankheit in Erfurt, wie der Verband Bildender Künstler Thüringen unter Bezug auf Lindners Familie der dpa bestätige.

Der 1961 in Dresden geborene Lindner studierte an der Hochschule Giebichenstein in Halle Metall- und Emaille-Gestaltung und schloss mit einem Diplom ab. Seit 1991 lebte er als freischaffender Künstler in Erfurt. Er schuf viele das Stadtbild prägende Metallskulpturen, etwa Figuren aus Serien des in Erfurt beheimateten Kinderkanals (KiKA). Darunter die Skulptur von Bernd das Brot neben dem Rathaus, die er mit Frank Meyer kreiert hat, sowie vom Elefanten aus der Sendung mit der Maus oder des Kikaninchens.

Mehr als KiKA-Skulpturen-Schöpfer

Lindner sei aber weit mehr als der Schöpfer populärer Figuren-Skulpturen gewesen, betonte die Stadt in einer Mitteilung: "Er war ein herausragender Metallgestalter, Bildhauer und Lehrender mit einem weitreichenden künstlerischen Werdegang."

Der Tod Lindners sei ein schmerzhafter Verlust eines Kollegen, Freundes und eines hochgeschätzten Künstlers, teilte der Verband Bildender Künstler Thüringen mit. Lindner sei über Jahre in verschiedenen Gremien des Verbands engagiert gewesen, habe als Lehrender und Dozent sein Wissen weitergegeben. "Die Schöpfungen, die Thomas Lindner hinterlässt, sind wichtige Beiträge zur Skulptur und Raumkunst der Gegenwart. Sie sind einprägsam, gültig und werden dies auch in Zukunft bleiben", so der Verband.

Aktuell wird auch eine Plastik von ihm bei der Ausstellung "Out of the Box" im Thüringer Landtag gezeigt. Das Land hat das Werk für die Kunstsammlung des Landes angekauft.