Todesfall: Trauer um KiKA-Skulptur-Schöpfer Thomas Lindner

Er galt als geschätzter Künstler und engagierter Netzwerker für Kunst und Kultur. Nun ist der Erschaffer von Skulpturen wie «Bernd das Brot» gestorben.
Erfurt - Seine Arbeiten zaubern nicht nur Kindern ein Lächeln auf die Lippen: Thomas Lindner, der Künstler hinter im Stadtgebiet Erfurts verteilten Skulpturen von Kinderfernsehfiguren wie der Tigerente, ist tot. Er starb am 7. Dezember nach schwerer Krankheit in Erfurt, wie der Verband Bildender Künstler Thüringen unter Bezug auf Lindners Familie der dpa bestätige.