Todesfall: R.P.S. Lanrue tot - Mitbegründer von Ton Steine Scherben

2 Mitbegründer von Ton, Steine, Scherben Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Im Straßenkampf der 70er Jahre formiert sich die Band Ton Steine Scherben. Mitbegründer R.P.S. Lanrue ist nun gestorben.











Link kopiert



Berlin - Mit "Macht kaputt, was euch kaputt macht" oder "Keine Macht für niemand" lieferte die Band Ton Steine Scherben den Soundtrack für den revolutionären Teil der 70er Jahre. Der als R.P.S. Lanrue bekannte Musiker und Mitbegründer der Politrockband, Ralph Peter Steitz, ist tot. Er starb am Sonntag in Berlin im Kreis der Familie im Alter von 74 Jahren, wie seine Frau der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigte. Zuvor hatte "Die Tageszeitung" berichtet.Tumult gehörte zur Band und zum Leben der Musiker. Gerade erst in Berlin gegründet, stand die Rockband um Leadsänger Rio Reiser 1970 auf der Insel Fehmarn das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Das Love-and-Peace-Festival 1970 sollte eine Art deutsches Woodstock werden. Zur Empörung der Musiker ist die Tageskasse verschwunden. Die Politrocker spielen "Macht kaputt, was euch kaputt macht". Reiser heizt die Fans noch auf. Die erste Scheiben-Single entfaltet ihre Urgewalt: Im allgemeinen Tumult geht die Bühne in Flammen auf.