Der Zorn auf die Ungerechtigkeit in der Welt hat Jean Ziegler bis ins Alter befeuert. Der Schweizer war ein Schreck der Reichen und Gierigen. Nun ist er gestorben.
Eigentlich war Jean Ziegler immer zornig: über den Rassismus, die Ausbeutung Afrikas, die Globalisierung, die Profitgier und „die verlogene Herrschaftsschicht“. Der Genfer Soziologe war zeitlebens ein Fürsprecher der Entmachteten und ein Schreckgespenst für die Mächtigen. Zu seinem 90. Geburtstag bezeichnete er sich im April 2024 als „privilegiert unter den Privilegierten“. Schließlich sei er in einem „zwar korrupten, aber freien Land“ geboren, sagte er der „Schweizer Illustrierten“. Jetzt ist das Schweizer „Enfant terrible“ im Alter von 92 Jahren gestorben. Er lebte in Russin bei Genf.