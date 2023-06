1 Bei der Festnahme eines Randalierers kam es zu einem tödlichen Zwischenfall. Foto: dpa/Patrick Seeger

Herrenberg - Auch der Notarzt kann nicht mehr helfen. Ein 45-Jähriger, der vorhin noch von Polizeibeamten überwältigt werden musste, ist gestorben. Der Todesfall hat sich am Sonntagmorgen in einer Straße im Süden Herrenbergs ereignet – und tauchte zunächst in keiner Polizeimitteilung auf. Nach drei Tagen erklärt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, dass sich die Polizisten nicht schuldhaft oder strafbar verhalten hätten. Eine gerichtsmedizinische Obduktion am Dienstag hat laut Staatsanwaltssprecherin Claudia Krauth ergeben, „dass eine organische Ursache wahrscheinlich erscheint“.