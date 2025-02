Todesfall in Kornwestheim: Trauer um Klaus Allgöwer – Museumsgründer und Hahn-Experte

Todesfall in Kornwestheim

Im Alter von 80 Jahren ist der Kornwestheimer Klaus Allgöwer (Kreis Ludwigsburg) überraschend gestorben. Er machte sich im Ehrenamt um Philipp Matthäus Hahn verdient und baute einen Verein und Museum auf.











„Er hinterlässt eine große Lücke.“ Dieter Habermaier trauert, wie der gesamte Vorstand des Freundeskreis Philipp Matthäus Hahn in Kornwestheim, um den kürzlich im Alter von 80 Jahren verstorbenen Vereinsgründer Klaus Allgöwer. Der pensionierte Zahnarzt beschäftigte sich seit Jahrzehnten mit Philipp Matthäus Hahn und dessen Wirken in Kornwestheim. Allgöwer war Gründungsmitglied und 15 Jahre lange Vorsitzender des Freundeskreises. „Sein Ziel war es, den etwas in Vergessenheit geratenen Hahn wieder bekannter zu machen“, sagt Habermaier.