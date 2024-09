Todesfall in Edingen-Neckarhausen

1 Zwei Männer tranken regelmäßig zusammen. Doch einer dieser Abende endete mit einem Todesfall. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Zwei Männer trinken häufig gemeinsam. Eines Abends kommt es zum Streit. Ein Mann wird niedergestochen und dabei tödlich verwundet.











Link kopiert



Nach einem tödlichen Streit in einer Unterkunft in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Ihm wird Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.