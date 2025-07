Todesfall: Frau aus Berlin in Toskana tot aufgefunden

1 In der Toskana wurde eine Frau aus Berlin tot aufgefunden. (Foto: Archiv) Foto: Christoph Sator/dpa

In einem Waldstück wird die Leiche einer 52-jährigen Deutschen entdeckt, daneben ein blutverschmierter Stein. Ein Gewaltverbrechen? Oder doch nur ein Sturz? Die Obduktion soll Aufschluss bringen.











Florenz - In der Toskana ist eine 52 Jahre alte Deutsche tot aufgefunden worden. Die Frau aus Berlin, die bereits seit längerer Zeit in Italien lebte, wurde nach Angaben der Polizei möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Leiche wurde in einem Waldstück bei der Gemeinde Castagno d'Andrea entdeckt, etwa 50 Kilometer von Florenz entfernt. In der Nähe lag auch ein blutbeschmierter Stein.